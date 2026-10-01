Министр экономики Мордовии: Товарооборот с Беларусью прирастает на 20 % ежегодно

На международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске Республика Мордовия представила коллективный стенд. О целях визита, ключевых кооперационных проектах и взаимодействии с Беларусью рассказал министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин.

По словам Ивана Горина, Беларусь для Мордовии - очень давний партнер. С 2021 года взаимодействие идет особенно активно: дважды глава республики встречался с Президентом Беларуси Александром Лукашенко - в 2023 и 2025 годах. Результаты дают о себе знать: каждый год товарооборот прирастает на 20 %. На стенде в Минске очно присутствуют 13 крупных промышленных предприятий Мордовии.

"Задача - это новые контракты, взаимодействия. И не просто контракты по купле-продаже, а налаженные хорошие цепочки производственные, совместные, кооперационные с предприятиями Республики Беларусь", - подчеркнул Горин.

От торговли к промышленной кооперации

Иван Горин отметил, что стороны переходят от простой торговли и поставок техники к полноценной промышленной кооперации. Сейчас налаживаются конкретные кооперационные цепочки между предприятиями Мордовии и Беларуси. Среди ключевых проектов - взаимодействие станкостроителей с Осиповским заводом, НИИС имени Лодыгина, производящего источники света, с Брестским электроламповым заводом и тракторным заводом.

Отдельно Иван Горин выделил сотрудничество производителя компаундов "Лидер-Компаунд" с предприятием "Полимир". Речь идет о чистом полиэтилене, и сейчас ведутся НИОКР по разработке чистого полиэтилена напряжения кабеля до 220 кВт. "Это на самом деле будет уникальный проект. И сейчас НИОКР уже в завершающей стадии находится", - отметил министр.

Активно взаимодействуют несколько компаний Мордовии и с "Атлантом". Главная задача, по словам Горина, - чтобы сотрудничество было экономически выгодно всем компаниям, а дальше уже работать над наращиванием товарооборота.

Белорусская техника в Мордовии

Белорусская техника уверенно чувствует себя на полях Мордовии: там работает более 1700 тракторов. За IV квартал 2025 года и 9 месяцев 2026 года компании республики приобрели 49 единиц техники, из них 43 трактора марки BELARUS и шесть лесных комбайнов. Общая сумма - почти 350 млн российских рублей.

Сотрудничество не ограничивается АПК. Активно закупаются лифты: по программе переоснащения в Мордовии за год заменено почти 270 лифтов на сумму около 500 млн российских рублей. Поставщик - Могилевский завод по лифтам.

Схожая структура экономики

Горин отметил, что Мордовия и Беларусь очень похожи по структуре экономики: почти 50 % валового регионального продукта приходится на промышленность и сельское хозяйство. При этом у каждой стороны есть конкретные секторальные компетенции, и взаимодействие идет очень активно.

В Мордовии действуют магазины белорусских продуктов - сейчас их шесть, но количество растет год от года. По внешнеторговому обороту стороны идут примерно 50 на 50, с учетом того, что часть продукции заходит не напрямую через таможню, а через другие регионы и дилеров - как те же лифты или трактора.