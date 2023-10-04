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Министр финансов Никарагуа: Для Беларуси у нас есть очень хорошая база, большие перспективы
Никарагуа может стать своего рода хабом для поставок белорусской продукции на рынки Латинской и Центральной Америки. Об этом заявил журналистам министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста Монтальван по итогам состоявшегося в Минске заседания совместной белорусско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает БЕЛТА.
По его мнению, результаты работы комиссии будут очень ощутимыми и в первую очередь отразятся на товарообороте, объем которого должен увеличиться. "Со своей стороны Никарагуа будет являться своего рода хабом для белорусской продукции на рынки Латинской и Центральной Америки", - отметил Иван Акоста Монтальван. Он пояснил, что Никарагуа географически находится между Тихим и Атлантическим океанами и задействует три больших порта - с января 2024 года начнет функционировать порт для грузов из Китая, имеется большой порт для товаров из Северной Америки и еще один - для европейских стран. "Для Беларуси у нас есть очень хорошая база, большие перспективы", - подчеркнул министр.
На заседании совместной комиссии в Минске стороны, по его словам, обсудили прежде всего возможные поставки белорусской техники в Никарагуа, инвестиции в различных отраслях. Речь шла также о развитии взаимодействия в культурной, научно-технической, гуманитарной сферах.
Фото: БЕЛТА
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