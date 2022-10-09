Министр промышленности наметил вершины, которые должны покорить предприятия

По итогам 9 месяцев мы выйдем на экспорт около 111 %. С начала года спрос резко возрос, потом на рынке прошла дестабилизация: выпал рынок Украины, под вопросом стали поставки в ЕС, но, несмотря на эти трудности, нам удалось переориентировать рынки сбыта, заместить рынок Украины, Евросоюза. Увеличили значительно поставки на рынок Африки.

Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси