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Министр промышленности наметил вершины, которые должны покорить предприятия

МТЗ в Москве презентовал беспилотный трактор - министр промышленности наметил вершины, которые должны покорить и другие предприятия, для того, чтобы оставаться в топе продаж на экспортных рынках. К слову, спрос на белорусскую продукцию сохраняет отличную тенденцию.

По итогам 9 месяцев мы выйдем на экспорт около 111 %. С начала года спрос резко возрос, потом на рынке прошла дестабилизация: выпал рынок Украины, под вопросом стали поставки в ЕС, но, несмотря на эти трудности, нам удалось переориентировать рынки сбыта, заместить рынок Украины, Евросоюза. Увеличили значительно поставки на рынок Африки.
Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси

"Успех заключается в одном, - продолжил Александр Рогожник, - руководители, работающие на промышленных предприятиях, хотели всего этого, чтобы инновационно мыслили. Каждый руководитель должен задумываться над будущим своего предприятия, только это дает высокий результат".

Фото: БелТА

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