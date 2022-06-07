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Брыло: Вывозить зерно из Украины - это какое-то преступление перед жителями прежде всего
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в проекте "Успеть до полуночи"высказал мнение, что вывозить зерно из Украины, зная о том, что ты недополучишь большой процент урожая, это какое-то преступление перед жителями прежде всего.
"Понятно, что кто-то на этом заработает деньги, но нужно будет испечь хлеб, развести муку, макароны и ряд других продуктов питания, которые не дойдут до своего потребителя", - констатировал министр.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Что касается нас, мы оперативно реагируем на эти моменты. У нас на сегодняшний день существует вообще запрет на вывоз зерна из нашей страны. Мы точно даем некоторым производителям, которые производят высокотехнологичные премиксы, какие-то добавки, чтобы можно было экспортировать. Потому что для нас основа основ - это внутренний рынок. Мы должны быть уверены в том, что наши люди будут накормлены. И только после того как будет накормлен белорусский народ, мы ставим вопрос об экспорте на другие рынки.
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