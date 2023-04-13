Минниханов: Товарооборот Беларуси и Татарстана превышает $1 млрд, но потенциал намного больше

Товарооборот Беларуси и Татарстана превышает $1 млрд, но есть потенциал для его существенного увеличения. Об этом заявил журналистам глава Республики Татарстан Рустам Минниханов после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Наш товарооборот порядка $1 млрд. Эта цифра, может быть, и не маленькая, но потенциал намного больше", - сказал глава региона.

По его словам, новые вызовы, в том числе и санкционное давление, вынудили поставщиков переориентироваться и найти новые логистические схемы. Это касается, например, и автомобильной отрасли. "Мы искренне благодарны партнерам из Беларуси за получение компонентов для наших автомобильных заводов", - подчеркнул Рустам Минниханов.

Серьезные возможности он видит в сотрудничестве Беларуси и Татарстана в сфере авиастроения. Как известно, достигнута договоренность о производстве и поставках из Беларуси авиакомпонентов для Казанского авиазавода. "Мы считаем, что у нас есть хорошие контакты в части развития нефтехимии, и здесь тоже есть потенциал не только взаимных поставок, но и в создании производств, - добавил руководитель региона. - Очень интересный проект по биотехнологиям - глубокой переработке зерна. Мы эту тему тоже будем активно рассматривать".