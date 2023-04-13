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Минниханов: Товарооборот Беларуси и Татарстана превышает $1 млрд, но потенциал намного больше
Товарооборот Беларуси и Татарстана превышает $1 млрд, но есть потенциал для его существенного увеличения. Об этом заявил журналистам глава Республики Татарстан Рустам Минниханов после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
"Наш товарооборот порядка $1 млрд. Эта цифра, может быть, и не маленькая, но потенциал намного больше", - сказал глава региона.
По его словам, новые вызовы, в том числе и санкционное давление, вынудили поставщиков переориентироваться и найти новые логистические схемы. Это касается, например, и автомобильной отрасли. "Мы искренне благодарны партнерам из Беларуси за получение компонентов для наших автомобильных заводов", - подчеркнул Рустам Минниханов.
Серьезные возможности он видит в сотрудничестве Беларуси и Татарстана в сфере авиастроения. Как известно, достигнута договоренность о производстве и поставках из Беларуси авиакомпонентов для Казанского авиазавода. "Мы считаем, что у нас есть хорошие контакты в части развития нефтехимии, и здесь тоже есть потенциал не только взаимных поставок, но и в создании производств, - добавил руководитель региона. - Очень интересный проект по биотехнологиям - глубокой переработке зерна. Мы эту тему тоже будем активно рассматривать".
Кроме экономики, планируется усилить взаимодействие в сферах образования (обмен студентами), культуры (на сентябрь запланировано проведение Дней культуры Татарстана в Беларуси), спорта и туризма. "Все эти вопросы представляют большой интерес как для Татарстана, так и для Беларуси", - подытожил Рустам Минниханов.
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