3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Минсельхозпрод Беларуси установил предельные минимальные цены на экспорт мяса и молочной продукции
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси установило предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление ведомства от 20 марта 2025 года № 24 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
В перечне реализуемых по внешнеторговым договорам товаров, который прилагается к постановлению, - восемь позиций. Предельные минимальные цены установлены для поставок туш и полутуш крупного рогатого скота (от молодняка и от взрослого скота) свежих или охлажденных, а также замороженных, прочих отрубов КРС, необваленных, молока и сливок, сгущенных, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ.
Указаны и предельные минимальные цены для сливочного масла различной жирности, сыров нежирных и обезжиренных для плавления, жирностью ниже и выше 45 %.
Цены установлены отдельно для поставок в Россию, другие страны ЕАЭС, государства СНГ (кроме стран ЕАЭС) и Грузию, а также для стран вне СНГ (кроме Грузии).
Опубликованный документ признает утратившим силу постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 5 марта 2025 года № 21 "Об установлении предельных минимальных цен" и вступил в силу с сегодняшнего дня, 22 марта.