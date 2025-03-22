Минсельхозпрод Беларуси установил предельные минимальные цены на экспорт мяса и молочной продукции

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси установило предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление ведомства от 20 марта 2025 года № 24 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечне реализуемых по внешнеторговым договорам товаров, который прилагается к постановлению, - восемь позиций. Предельные минимальные цены установлены для поставок туш и полутуш крупного рогатого скота (от молодняка и от взрослого скота) свежих или охлажденных, а также замороженных, прочих отрубов КРС, необваленных, молока и сливок, сгущенных, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ.

Указаны и предельные минимальные цены для сливочного масла различной жирности, сыров нежирных и обезжиренных для плавления, жирностью ниже и выше 45 %.

Цены установлены отдельно для поставок в Россию, другие страны ЕАЭС, государства СНГ (кроме стран ЕАЭС) и Грузию, а также для стран вне СНГ (кроме Грузии).