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Минсельхозпрод: Беларусь в 2021 году поставила в Россию продовольствия на $4,8 млрд
Минсельхозпрод подвел итог экспорта продовольствия за 2021-й. И прочное первое место за Россией: в прошлом году Беларусь продала продукции почти на 5 миллиардов долларов. На втором месте - Китай: поставки на этот рынок выросли на 48 %, а третье место занял Казахстан (рост экспорта на 11,5 %). И если в целом говорить о географии поставок белорусского продовольствия, то продавали в прошлом году более чем в 100 стран мира и получили общую цифру 6,7 миллиарда долларов. Следует отметить существенный вклад в сельскохозяйственный экспорт и фермерских хозяйств, которых в Беларуси более 3 тысяч.
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