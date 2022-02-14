Минсельхозпрод: Беларусь в 2021 году поставила в Россию продовольствия на $4,8 млрд

Минсельхозпрод подвел итог экспорта продовольствия за 2021-й. И прочное первое место за Россией: в прошлом году Беларусь продала продукции почти на 5 миллиардов долларов. На втором месте - Китай: поставки на этот рынок выросли на 48 %, а третье место занял Казахстан (рост экспорта на 11,5 %). И если в целом говорить о географии поставок белорусского продовольствия, то продавали в прошлом году более чем в 100 стран мира и получили общую цифру 6,7 миллиарда долларов. Следует отметить существенный вклад в сельскохозяйственный экспорт и фермерских хозяйств, которых в Беларуси более 3 тысяч.