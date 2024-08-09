Минсельхозпрод Беларуси повысил экспортные цены на сыр и мясо

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси установлены новые предельные минимальные цены на определенные виды экспортируемой мясной и молочной продукции. Так, на 10 центов подорожала продукция крупного рогатого скота для поставок в ЕАЭС, СНГ (кроме России), Грузию и другие государства. На 20 евроцентов увеличились цены на сыры, которые продают во все страны, кроме России.



В прошлый раз экспортные цены повышали 1 августа. Тогда подорожали сливочное масло и говядина.