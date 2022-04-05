Минсельхозпрод Беларуси предлагает новое направление финподдержки фермеров

Министерство сельского хозяйства и продовольствия предлагает ввести новое направление финансовой поддержки для фермерских хозяйств. Речь идет о предоставлении субсидий на реализацию стартап-проектов или развитие частных подворий. Средства можно будет направить на разработку проектной документации под строительство помещений, предназначенных для производства, переработки и хранения сельхозпродукции, также на приобретение техники, животных и посадочного материала. Стартап-проекты выберут на конкурсной основе.