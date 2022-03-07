Минсельхозпрод: посевную на юге Беларуси планируют начать 8 марта

Посевную на юге Беларуси планируют начать завтра с Брестчины. Об этом сообщили в Минсельхозпроде. Финансами кампания обеспечена. Речь идет о достаточном объеме топлива, закупке семян, минеральных удобрений и подготовке техники. Аграрии уверены - на старт все сельхозорганизации выйдут в максимальной готовности. В этом году в планах - собрать на полтора миллиона тонн зерна больше, чем в прошлом. Также увеличили посевы рапса и льна, картофеля и других овощей.



В Минсельхозпроде надеются, что погодные условия сохранятся такими,как и всю прошлую неделю,ипосевные площади подсохнут и будут готовы к закладке семян.