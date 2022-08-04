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Почему сократился молочный ассортимент, рассказали в Минсельхозпроде
Молока на внутреннем рынке Беларуси достаточно, однако из-за санкций есть сложности с тетрапаком.
"В стране очень высокий уровень развития молочного скотоводства. При производстве в прошлом году 7,8 млн т молока мы потребляем порядка 3 млн т, остальное экспортируется. В этом году у нас продолжается тенденция к наращиванию объемов производства. Молоко отправляется на переработку, мы производим широкий ассортимент сыров, масла, цельномолочной продукции. Обеспечиваем потребности нашего населения на 100 %, это первостепенная задача", - цитирует БелТА заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Вадима Шагойко.
Для решения вопросов с перебоями молочной продукции на внутреннем рынке Минсельхозпрод вместе с МАРТ, облисполкомами и Мингорисполкомом ведут целенаправленную работу. Определен жесткий график поставок, отслеживается его выполнение.
"Необходимо отметить некое сужение ассортимента молочной продукции, связанное с упаковкой. Есть определенные сложности с тетрапаком, но этот вопрос решается. Наши производители изыскивают иные рынки поставки данной упаковки, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая и иных дружественных стран. В настоящее время уже завезены партии для испытаний для замены данной упаковки, чтобы вернуть привычный людям ассортимент, который был до санкций. А пока, чтобы не было уменьшения объемов, белорусские производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке, в пленке", - так прокомментировал слухи о недостатке молока в магазинах республики Вадим Шагойко.
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