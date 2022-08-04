Почему сократился молочный ассортимент, рассказали в Минсельхозпроде

Молока на внутреннем рынке Беларуси достаточно, однако из-за санкций есть сложности с тетрапаком.

"В стране очень высокий уровень развития молочного скотоводства. При производстве в прошлом году 7,8 млн т молока мы потребляем порядка 3 млн т, остальное экспортируется. В этом году у нас продолжается тенденция к наращиванию объемов производства. Молоко отправляется на переработку, мы производим широкий ассортимент сыров, масла, цельномолочной продукции. Обеспечиваем потребности нашего населения на 100 %, это первостепенная задача", - цитирует БелТА заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Вадима Шагойко.

Для решения вопросов с перебоями молочной продукции на внутреннем рынке Минсельхозпрод вместе с МАРТ, облисполкомами и Мингорисполкомом ведут целенаправленную работу. Определен жесткий график поставок, отслеживается его выполнение.