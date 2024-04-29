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Минсельхозпрод: ранние яровые зерновые в Беларуси посеяли на 90 % площадей
Ранние яровые зерновые в Беларуси посеяли на 90 % площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой наМинистерствосельского хозяйства и продовольствия.
Яровые культуры посеяны на 1058,1 тыс. га - 44,7 % от плана. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) посеяны на 554,4 тыс. га, что составляет 90 % к плану.
Яровой рапс посеяли на площади 18,1 тыс. га, что составляет 29,5 % от запланированных объемов, а сахарную свеклу - на 90,8 тыс. га (88 %). Кукурузу посеяли на площади 224,6 тыс. га, что составляет 18,3 % от плана, в том числе на зерно - на 45,2 %. Картофель посадили на 2,42 тыс. га, или 14,5 % от запланированного, а овощные культуры - на 1,65 тыс. га (32,8 %).
Однолетние травы посеяны на 117,3 тыс. га площадей (53,4 % от плана). Льна посеяно на 33,5 тыс. га (67,6 %).
Фото: БЕЛТА
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