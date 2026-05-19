Минск и Баку вместе воплощают в жизнь проект по созданию агрогородка в Агдамском районе
Беларусь готова делиться опытом и возможностями в градостроительной сфере. Наша страна активно поддерживает мировые тренды урбанизации и открыта для искреннего диалога и живого партнерства в решении современных задач, заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в Азербайджане на 13-й сессии Всемирного форума городов. Она проводится под эгидой ООН и совпадает с десятилетием реализации Новой программы развития городов. Этот период стал временем поиска оптимальных решений.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В названии темы нашего форума есть слова "мир и безопасность". Это то, что сегодня актуально как никогда. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно заявлял: "Без мира нет устойчивого развития". Мы подтверждаем устойчивую высокую приверженность своим международным обязательствам и проводим миролюбивую внешнюю политику на основе взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, в том числе в сфере инфраструктурного строительства и развития городской среды. Наглядный пример такого партнерства - совместный проект Беларуси и Азербайджана по созданию агрогородка в Агдамском районе. Данная идея принадлежит руководителям наших стран. Я уверен, что реализация этого проекта послужит повышению уровня жизни многих азербайджанцев".
Председатель Палаты представителей в эти дни с визитом в Азербайджане. Запланирован и ряд двусторонних встреч. Флагман нашего сотрудничества - машиностроение и совместная сборка техники на Гянджинском заводе. Прорабатываются проекты по запуску совместного производства автобусов. Отметим, за первые четыре месяца наши предприятия АПК увеличили экспорт в Азербайджан через Белорусскую универсальную товарную биржу более чем в 4 раза.