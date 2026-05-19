Минск и Баку вместе воплощают в жизнь проект по созданию агрогородка в Агдамском районе

Беларусь готова делиться опытом и возможностями в градостроительной сфере. Наша страна активно поддерживает мировые тренды урбанизации и открыта для искреннего диалога и живого партнерства в решении современных задач, заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в Азербайджане на 13-й сессии Всемирного форума городов. Она проводится под эгидой ООН и совпадает с десятилетием реализации Новой программы развития городов. Этот период стал временем поиска оптимальных решений.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7abb28fa-b5f9-4e99-af7c-7d0ff2fd6317/conversions/53324839-3a36-41aa-87d5-e3309f5b7426-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7abb28fa-b5f9-4e99-af7c-7d0ff2fd6317/conversions/53324839-3a36-41aa-87d5-e3309f5b7426-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7abb28fa-b5f9-4e99-af7c-7d0ff2fd6317/conversions/53324839-3a36-41aa-87d5-e3309f5b7426-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7abb28fa-b5f9-4e99-af7c-7d0ff2fd6317/conversions/53324839-3a36-41aa-87d5-e3309f5b7426-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В названии темы нашего форума есть слова "мир и безопасность". Это то, что сегодня актуально как никогда. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно заявлял: "Без мира нет устойчивого развития". Мы подтверждаем устойчивую высокую приверженность своим международным обязательствам и проводим миролюбивую внешнюю политику на основе взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, в том числе в сфере инфраструктурного строительства и развития городской среды. Наглядный пример такого партнерства - совместный проект Беларуси и Азербайджана по созданию агрогородка в Агдамском районе. Данная идея принадлежит руководителям наших стран. Я уверен, что реализация этого проекта послужит повышению уровня жизни многих азербайджанцев".