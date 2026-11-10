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Минск и Бишкек планируют нарастить товарооборот до 500 млн долларов к 2030 году

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Беларусь и Кыргызстан планируют увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долларов к 2030 году.

Для достижения этой стратегической цели стороны разработали пятилетний план мероприятий, в реализации которого ключевая роль отведена межрегиональному сотрудничеству.

Новой вехой в развитии двусторонних отношений стал первый Форум регионов Беларуси и Кыргызстана, который сегодня открывается в Минске.

Как проходит бизнес-форум, главные мероприятия и мнение участников о значимости события (подробности в видео).

Разделы:

ЭкономикаРегионы

Теги:

экономикаФорум регионовБеларусь-Кыргызстан

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