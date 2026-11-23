Минск и Омская область должны находить и реализовывать новые двусторонние проекты. Об этом сегодня говорили на встрече в правительстве. Уже прорабатываются направления сотрудничества в сфере нефтехимии.

Беларусь готова плотнее работать по линии сельского хозяйства. В частности, обмениваться опытом в развитии новых технологий. Беларусь заинтересована в увеличении поставок продуктов питания и техники в этот российский регион.

Виктор Каранкевич, вице-премьер Беларуси:

"Для Омской области является актуальным вопросом обновление парка пассажирской техники. Рассчитываем, что поставка в ближайшее время законтрактованной партии из 24 автобусов станет началом будущей системной работы. Мы также предложили вам модернизацию трамвайных вагонов, которая включает в себя выполнение капитально-восстановительного ремонта тележек и установку на них новых кузовов белорусского производства. Готовы рассматривать и другие варианты сотрудничества в сфере городского электрического транспорта".

Кроме того, вице-премьер отметил еще один возможный вектор партнерства. Беларусь может предложить свою помощь в строительстве аэропорта Омска.