Минск объединяет регионы: Беларусь и Кыргызстан определили стратегию сотрудничества на 5 лет

Беларусь и Кыргызстан намерены взять планку по объему товарооборота в полмиллиарда долларов. Для этого стороны четко прописали план на 5 лет, особая роль здесь у наших регионов. Новый этап для наших стран: Минск 10 ноября принимает I Форум регионов Беларуси и Кыргызстана.

Пленарное заседание I Форума регионов Беларуси и Кыргызстана завершилось. Далее стороны работают в формате B2B переговоров. Надо сказать, делают это уже достаточно продолжительное время, что, конечно, говорит о положительных тенденциях. Совместным проектом точно быть. Делегации из разных регионов Кыргызстана начали свою работу в Беларуси еще накануне, посещали те или иные области, районы.

Все было по заявкам, что интересовало наших гостей, белорусская сторона все показывала и рассказывала. 10 ноября на пленарном заседании все договоренности финализировали.

Если говорить об административном делении, мы знаем, что в Беларуси город Минск и 6 областей, в Кыргызстане 7 регионов, так они и называются, и 2 города республиканского подчинения: Бишкек и Ош. Несмотря на определенные различия, схема в принципе одна и та же. И никаких препятствий, границ для личного общения, для сотрудничества нет и быть не может. Действительно очень много предложений в сфере промышленности, сельского хозяйства, а также транспорта, даже жилищно-коммунального хозяйства звучало на пленарном заседании форума.

Александр Черников, зампредседателя Мингорисполкома:

"Предусмотрены конкретные мероприятия, конкретные исполнители и сроки до 2028 года. Что касается развития экспортного потенциала, это обмен каталогами, это совместные мероприятия, это знакомство с производствами. Но это не только торгово-экономическое сотрудничество, это и сфера ЖКХ, есть различные темы, что касаются и цифровизации, жилищно-коммунального хозяйства, управления транспортом, управления светофорным движением. Там действительно большой объемный план, который затрагивает различные сферы".

Тилек Текебаев, полномочный представитель президента Кыргызстана в Джалал-Абадской области:

"Есть такая пословица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сегодня подписали меморандум с Брестской областью. Надеюсь, что у нас такие конкретные связи еще будут, еще много таких потенциальных возможностей будет".

Важно напомнить, что межрегиональное сотрудничество - это самый эффективный способ на пути к увеличению товарооборота. Перед двумя странами стоит достаточно амбициозная задача - это полмиллиарда в валюте. Планка до 2030 года, но почему бы и не взять ее пораньше?

Как это сделать, обсуждали тоже в "Президент-Отеле" на заседании межправительственной комиссии. Это уже 13-е заседание, каждый раз стороны действительно фиксируют рост товарооборота, например, за последние 5 лет сразу в 4 раза. Это говорит о многом. Действительно взаимный интерес есть и у госорганов, и главное у бизнеса, у предприятий. Ждем запуска совместных проектов в самое ближайшее время.