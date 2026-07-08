Минск принимает пленарное заседание III Форума регионов Беларуси и Узбекистана

Беларусь и Узбекистан делают ставку на межрегиональные связи. Белорусская сторона принимает III Форум регионов. Накануне участники работали по областям, а 8 июля собрались на пленарное заседание.

Форумы регионов в Минске в последнее время проходят с завидной интенсивностью. Буквально в конце июня прошел Форум регионов Беларуси и России, а сейчас очередь Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Это говорит об эффективности формата, о том, что именно межрегиональные связи дают хороший эффект для взаимного товарооборота.

Если говорить про Узбекистан, то у двух стран к 2030 году стоит амбициозная цель - взять планку взаимной торговли в 2 млрд долларов. Ставку будут делать не только на торговлю, но и на промышленную кооперацию, чтобы все это проходило именно в регионах. Именно поэтому организаторы, составляя программу форума, верстали повестку так, чтобы максимально охватить все области.

Участники прилетели в Беларусь 6 июля, разъехались по разным областям, работали на тех объектах, которые им интересны: промышленность, сельское хозяйство, частный бизнес. Учитывались все пожелания.

Как говорят руководители регионов, узбекистанская сторона была настроена на конкретный деловой разговор. Они готовы изучать, инвестировать в Беларусь.

Все договоренности финализируют 8 июля. В Президент-Отеле проходит пленарное заседание.

Азиз Гафуров, заместитель хокима Пастдаргамского района Самаркандской области (Узбекистан):

"У вас очень развито животноводство. Наши предприниматели хотят здесь открыть свой бизнес. Мы также хотим сотрудничать с белорусскими компаниями в промышленной сфере. Вчера были на мясокомбинате Гродненской области. Там подписали первоначальное соглашение по поставке мясной продукции в Узбекистан".

Елена Прудникова-Кирпиченок, зампредседателя Могилевского облисполкома:

"За истекшее пятилетие у нас внешний торговый оборот с Республикой Узбекистан вырос в 2,6 раза. Это свидетельствует о том, что экспортно-импортные операции достаточно активно и динамично развиваются. За последние 4 месяца 2026 года динамика еще более усилилась, внешний торговый оборот увеличился в 1,6 раза, экспорт - в 1,5 раза. Это великолепные значения, которые надо нарастить в дальнейшем. Потенциал для наращивания экспортно-импортных связей между странами есть".

Подписание конкретных соглашений ожидается ближе к завершению пленарного заседания. На этом форум не закончится. Впереди насыщенная повестка, например, открытие торгового дома Узбекистана в Минске. Такое долгожданное открытие внесет хороший экономический плюс для взаимной торговли.