Минск принимает юбилейный 30-й Белорусский энергетический и экологический форум. Крупнейшее отраслевое событие года собрало на одной площадке представителей госорганов, ведущих производителей оборудования и разработчиков технологий.

Для системы Минэнерго Energy Expo в этом году стала настоящей премьерой. Если раньше выставка традиционно проходила в футбольном манеже, то теперь комплекс перестал вмещать все возможности белорусской энергетики. Форум впервые развернулся в "БелЭкспо" на площади 10 тыс. кв.м. Здесь представлены белорусские компании, предприятия системы Минэнерго и иностранные гости, включая частный бизнес.

Несмотря на наличие сцены с красной ленточкой, торжественного открытия в привычном формате не будет - это уже устойчивая тенденция последних лет. Участники сразу переходят к работе. Стартует главная пленарная сессия под девизом "Развивая энергетику, развиваем экономику". Взаимосвязь очевидна: от стоимости энергоресурсов зависит себестоимость конечной продукции предприятий, а значит, и их конкурентоспособность на мировых рынках. Модератором сессии выступает министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Перед началом работы он пообщался с журналистами и подчеркнул, что за 30 лет Беларусь прошла путь от страны, которая покупает энергию, до страны, способной ее продавать. При этом собственные нужды республика обеспечивает полностью. Большая роль в этом принадлежит Белорусской АЭС. Запуск станции не только укрепил энергетическую безопасность, но и дал импульс развитию смежных отраслей - строительству электрожилья, производству электромобилей. На улицах Минска их становится все больше, а белорусы заметно увеличили потребление электричества.

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз:

"За последние пять лет объем потребления электрической энергии в стране вырос более чем на 5 млрд киловатт-часов. У нас существенный прирост потребления электрической энергии по линии использования ее населением, например, на нужды отопления и горячего водоснабжения. В 2025 году было потреблено более 1,2 млрд киловатт-часов. В 2026 году мы ожидаем, что превысим планку в 1,6 млрд киловатт-часов. Существенный рост происходит в потреблении электрической энергии в бытовом секторе на нужды электромобилей. Сегодня более 73,5 тыс. автомобилей ездят, используя электрическую энергию в качестве основной движущей силы. Общее потребление этих автомобилей превысит 300 млн киловатт-часов в годовом эквиваленте. Для удовлетворения всех этих потребностей и существует белорусская энергосистема".

Министр также прокомментировал тему строительства комплекса для захоронения радиоактивных отходов. На рассмотрении находятся три площадки - в Островецком, Хойникском и Мстиславском районах. Открытые обсуждения с жителями уже прошли. В ноябре проект будет направлен на экспертизу, и вскоре станет известно, где именно разместится комплекс.

На площадке Energy Expo уже в ближайшие часы ожидается подписание документов, в том числе с иностранными партнерами. Форум обещает быть насыщенным событиями.