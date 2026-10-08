Минск впервые обогнал Москву по спросу на Новый год

Минск в 2026 году впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. По данным российского сервиса бронирований, спрос на Минск в этом году ажиотажный, особенно на новогодние праздники.

Белорусская столица стабильно входила в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы, но в этом году Минск потеснил Москву и закрепился на 2-й строчке после Санкт-Петербурга.

Также у россиян стал популярен Гродно, он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений.