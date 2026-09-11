Минск заявил о готовности выйти на новый уровень инвестиционного сотрудничества с разными странами

Краткий пересказ от ИИ

Минск готов выйти на качественно новый уровень инвестиционного и туристического сотрудничества с разными странами. Это создание совместных промышленных предприятий, а так же проекты в цифровой сфере, здравоохранении и культуре.



Об этом 11 сентября заявили на V Международном форуме экономического сотрудничества, который по традиции принимает Минск накануне Дня города.

V Международный форум экономического сотрудничества в Минске

250 участников из 15 стран, среди которых Турция, Япония, Иран. Немало гостей и из российских городов-побратимов Минска. По итогам форума запланировано подписание соглашений.

Айгерим Сабит Быкмаз, соучредитель адвокатского бюро (Турция): "Турецкая сторона заинтересована в первую очередь в белорусской продукции сельского хозяйства. Во-вторых, большой интерес мы замечаем в Турции к белорусскому льну. Важно отметить, что нет таможенных пошлин, и беспошлинный ввоз дает преимущество белорусскому льну на территории Турции. Также есть интерес к машиностроительной промышленности в плане запчастей и техники".

Александр Комендант, первый зампредседателя Мингорисполкома: "Форумы всегда работают на будущие проекты. Сегодня инвестиции привлекаются в город Минск из нескольких десятков стран. Мы активно сотрудничаем с Китаем и странами Средней Азии. Широко на повестке стоит Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты. Все это зарождалось именно на подобных форумах. Это первые контакты, которые реализуются уже в реальные проекты".

Международный форум экономического сотрудничества - это и возможность предприятиям и организациям столицы показать свою продукцию и услуги.