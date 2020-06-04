Минск готов поддержать предпринимателей снижением налогов и аренды

Столичные власти утвердили список тех отраслей, которые могут рассчитывать на государственное плечо. Это транспортные организации, но не такси, почта, турфирмы, выставочные комплексы, а также гостиницы, базы отдыха и хостелы. Для них вдове снизят налоги на недвижимость и землю. Льготы и для мастерских и химчисток. Такие шаги мэрия делает навстречу бизнесу, чтобы сохранить рабочие места и зарплаты, ведь выручка у многих сейчас упала.



Какие еще решения принимаются на уровне градоначальника по развитию инфраструктуры Минска, жилой застройке, завершению долгостроев и появлению новых объектов - узнала наш корреспондент Светлана Лукьянюк.



Решения, кому и на сколько помочь (речь идет о субъектах хозяйствования),принимают местные власти. Мингорисполком уже начал работу по указу о поддержке экономики. Кроме выделенных отраслей, которые могут рассчитывать на снижение земельного налога и на недвижимость, аренды за землю, будет и индивидуальный подход. Это когда рассмотрят, по каким причинам у предприятия большие потери, все ли было сделано, чтобы сдержать их, а также как помощь поможет удержаться на ногах и развиваться.



Такие крупнейшие долгострои Минска, так отель "Хаятт", комплекс у цирка "экс-Кемпински", а также бывшую территорию Червенского рынка будут застраивать новые инвесторы, отметил мэр. Проекта новой пешеходной улицы в ближайшие года два не будет. Что касается третьей ветки метро, то первую очередь сдадут, скорее всего, осенью. Здесь графики смещаются.



Что касается торговых центров, то сегодня в Минске уже выполнен норматив. На тысячу жителей у нас порядка 650 квадратных метров торговых площадей. На этом столица не остановится. В проекте еще 7 многофункциональных комплексов. Аналитики рынка уверены: полного эмбарго на новые торговые центры вводить не стоит. Конкурировать могут ценой, а от этого выиграет бизнес.



Полное интервью с главой Мингорисполкома Анатолем Сиваком смотритев проекте "Разговор у Президента".



