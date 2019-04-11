Минск и Анкара обсудили перспективы промышленной кооперации, инвестиции и открытие новых рынков

Пока наши ближайшие союзники и восточные партнеры не готовы к активному поиску компромиссов, представители Юго-Востока Европы проявляют все большую заинтересованность в развитии экономического диалога с нашей страной. Минск и Анкара сегодня обсудили перспективы промышленной кооперации, инвестиции и открытие новых рынков. Свои детальные проработки огласили на заседании белорусско-турецкой межправительственной комиссии, которое сегодня состоялось в Анкаре . Стороны представили предложения для сближения экономик двух стран. Отметим, товарооборот за последние годы существенно увеличился и почти достиг одного миллиарда долларов. Тем не менее правительства убеждены: возможности не исчерпаны. Каким образом планируют укрепить торгово-экономические связи? Из Анкары передает Вероника Бута.

80 км к востоку от Анкары. Город Кырыккале. Здесь уже работают предприятия металлургии и машиностроения, оружейный завод. А на следующей неделе соберут первый трактор - белорусский. Будущее предприятие вовсю готовят к скорому официальному открытию - ленточку обещают перерезать уже на будущей неделе. Проект реализуют вместе со своими азербайджанскими партнерами Гянджинским автомобильным заводом. Пока собирать будут две модели тракторов МТЗ, дальше линейку расширят. А еще через два-три года рассчитывают на базе этого же завода начать сборку электробусов и троллейбусов Белкоммунмаш. Предварительные договоренности уже получены.



Казалось бы, Турция и сама крупный производитель тракторной техники. Собирает более 50 000 машин в год. Но при этом закупает еще 70 000. В востребованности наших совместных тракторов здесь не сомневаются.



Как в принципе перестали сомневаться в необходимости увеличить поставки снегоуборочной техники. В отличие от тракторов, местного производителя здесь нет, зато в последнее время в Турции достаточно суровые зимы. Две пробные машины нашего "Амкодора" были как никогда востребованы в этом сезоне.



Сегодня уже во время переговоров в посольстве практически тет-а-тет договорились о поставках 30 единиц техники. С прицелом на кооперацию.