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Минск и Душанбе - стратегические партнеры. Соответствующий документ подписали президенты Беларуси и Таджикистана
На этой неделе в Минске принимали еще одного высокопоставленного гостя. Официальный визит лидера Таджикистана пришелся на финальные дни соревнований ІІ Европейских игр. И сегодня Эмомали Рахмона мы также увидим на церемонии закрытия спортивного форума.
А днями ранее главы государств провели переговоры во Дворце Независимости. Все предельно конкретно обозначили сами лидеры: акцент на экономику. Цифру взаимной торговли нужно срочно умножать. А для этого есть и блестящие политические отношения, и новый уровень взаимодействия. Отныне Минск и Душанбе - стратегические партнеры. Соответствующий документ подписали лично оба президента.
Символом расцвета отношений между странами в прямом смысле станут сады белорусско-таджикской дружбы в Брестской и Гомельской областях. Меняется климат, да и кризисные проявления в мире вносят свои коррективы, поэтому страны ищут новые формы сотрудничества. Ставка сделана и на промышленную кооперацию. В Гиссаре уже собирают наши тракторы и широкую линейку сельхозтехники. В начале года запустили и совместное предприятие по выпуску молочной продукции. Обеспечим рынок не только Таджикистана, но и сопредельных стран, в частности, Афганистана. Для этого запустят еще один такой завод.
Еще одно перспективное направление - поставки грузовой и специальной техники. С двумя гигантами отечественного автопрома МАЗом и БеЛАЗом идут переговоры о закупке автобусов и карьерных самосвалов. Душанбе сейчас активно обновляет пассажирский и коммунальный транспорт. На улицах столицы уже можно встретить первые троллейбусы бренда “Белкоммунмаш”. Еще 150 единиц будут поставлены на протяжении нескольких лет - сделка согласована. Идут переговоры и с Минским вагоноремонтным заводом о закупке новых пассажирских вагонов.
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