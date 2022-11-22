Минск и Ижевск подписали соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научной и культурной сферах

Звучал ряд очень интересных предложений, которыми могут воспользоваться и наши многие предприятия. Для многих откровением стала информация по ряду продукции, которая выпускается наряде предприятий Ижевска. Прежде всего это продукция интеллектуального плана, которой оснащаются средства транспорта, поезда, оборудование кабин машинистов высокоинтеллектуальным наполнением, видеосвязь. Кстати, экономическое сотрудничество между Октябрьским районом в Ижевске и Партизанским в Минске налажено с 2013 года.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома