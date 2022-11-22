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Минск и Ижевск подписали соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научной и культурной сферах

Взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. План совместных мероприятий на ближайшие три года между официальным Минском и администрацией Ижевска подписан в столице. Документ является частью соглашения о сотрудничестве, которое действует уже два года.

Взаимодействовать стороны будут в сферах торговли, науки, культуры и медицины. Подготовлен перечень инвестиционных проектов. В планах нарастить товарооборот. Минск заинтересован в поставках продукции машиностроения, сотрудничестве в сфере АПК, а также высоких технологий. Подписанное соглашение направлено на проведение образовательных стажировок, а также творческих обменов.

Звучал ряд очень интересных предложений, которыми могут воспользоваться и наши многие предприятия. Для многих откровением стала информация по ряду продукции, которая выпускается наряде предприятий Ижевска. Прежде всего это продукция интеллектуального плана, которой оснащаются средства транспорта, поезда, оборудование кабин машинистов высокоинтеллектуальным наполнением, видеосвязь.Кстати, экономическое сотрудничество между Октябрьским районом в Ижевске и Партизанским в Минске налажено с 2013 года.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома

Фото:pixabay.com

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