Минск и Хельсинки заинтересованы в наращивании парламентского сотрудничества

Об этом заявил председатель Совета Республики на встрече с делегацией парламента Финляндии. Гости отметили, что отношения двух стран строятся на хорошей прагматичной основе.

Переговоры с делегацией из Финляндии провел и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики. Сергей Рахманов отметил: Минск и Хельсинки заинтересованы в снижении напряженности в отношениях между Западом и Востоком.