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Минск и Хельсинки заинтересованы в наращивании парламентского сотрудничества

Об этом заявил председатель Совета Республики на встрече с делегацией парламента Финляндии. Гости отметили, что отношения двух стран строятся на хорошей прагматичной основе.

Переговоры с делегацией из Финляндии провел и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики. Сергей Рахманов отметил: Минск и Хельсинки заинтересованы в снижении напряженности в отношениях между Западом и Востоком.

Стороны обсудили и возможность начала в ОБСЕ дискуссии о необходимости организации нового Хельсинкского процесса и обсудили вопросы, связанные с взаимодействием по линии международных организаций.

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