Минск и Красноярск подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о торгово-экономическом, социальном и культурном сотрудничестве подписали сегодня Минск и Красноярск. Делегация сибирского города во главе с руководителем Сергеем Ереминым посещает белорусскую столицу. Минские предприятия готовы увеличивать объемы поставок сельскохозяйственной и дорожной техники, белорусских продуктов в российский город. Для этого есть необходимость открытия торгового дома Минска в Красноярске. Обсуждали и совместные туристические проекты.



Сегодня же делегация Красноярска посещает машиностроительные предприятия белорусской столицы, а также жодинский БелАЗ. В маршруте и Минская овощная фабрика.