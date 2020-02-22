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Минск и Москва обсуждают новый механизм компенсации нашей стране за нефтяной налоговый маневр России
Так, российская сторона согласна сохранить условия поставок нефти в нашу страну по прошлогоднему сценарию. Для этого обе стороны согласуют специальную формулу. Суммы на данный момент также просчитываются, как и дальнейшие выплаты.
Отметим, что разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся аккурат перед встречей с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Политик гостил в нашей стране четыре дня, и по итогам визита мы можем серьезно нарастить сотрудничество: отечественные специалисты готовы помочь в возведении целых жилых кварталов, некоторых из них под ключ.
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