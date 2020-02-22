Минск и Москва обсуждают новый механизм компенсации нашей стране за нефтяной налоговый маневр России

Так, российская сторона согласна сохранить условия поставок нефти в нашу страну по прошлогоднему сценарию. Для этого обе стороны согласуют специальную формулу. Суммы на данный момент также просчитываются, как и дальнейшие выплаты.



Отметим, что разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся аккурат перед встречей с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Политик гостил в нашей стране четыре дня, и по итогам визита мы можем серьезно нарастить сотрудничество: отечественные специалисты готовы помочь в возведении целых жилых кварталов, некоторых из них под ключ.



