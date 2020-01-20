Минск и Москва определили подходы в компенсации за грязную нефть

Минск и Москва нашли решение нефтяного спора, определив подходы в компенсации за грязную российскую нефть. О том, что стороны достигли договоренностей, сегодня нам подтвердили в пресс-службе белорусского правительства. На минувшей неделе переговоры в российской столице провели вице-премьеры. Напомним, грязное российское сырье попало в нефтепровод "Дружба" в апреле минувшего года. Лабораторные исследования показали кратное превышение допустимых значений хлорорганики. Белорусские НПЗ снизили загрузку мощностей, был приостановлен транзит нефти в Европу, временно закрыт экспорт белорусского бензина. Некачественное сырье вывело из строя оборудование на заводах-переработчиках. Освободить нефтепровод удалось лишь спустя три месяца. Беларусь оценила потери, и суммы ущерба представили российской стороне. Детали договоренностей пока не сообщаются. Партнеры продолжают диалог на уровне специалистов.



