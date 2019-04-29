Минск и Москва продолжают переговоры по поставкам чистого сырья по нефтепроводу "Дружба"

Встреча сегодня в российской столице. Пока чистая нефть в нашу страну не поступала, сообщает Белнефтехим. На белорусской территории по-прежнему сырье, в котором кратно превышены нормативы содержания хлорорганики. А заводы в Мозыре и Новополоцке работают лишь вполсилы. Вопрос компенсации затрат Беларуси не снят с повестки, однако о конкретных суммах ущерба говорить рано. Каждый день просрочки оборачивается для нашей страны недополученными доходами.