Минск и Москва продолжают переговоры по вопросу качества российского сырья

Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти из России. Это сегодня на переговорах в Минске заявил председатель концерна "Белнефтехим".

Встреча в белорусской столице проходит по инициативе нашей стороны. В ней участвуют руководство концерна "Белнефтехим", представители Транснефти, Министерства энергетики России и представители из Украины и Польши. Эти страны ранее приостановили транзит некачественной российской нефти. Потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов только за апрель составили около 100 миллионов долларов. Как собираются разрешать ситуацию? Когда по трубам в полном объеме будет поступать чистая нефть? И главное - как компенсируют ущерб белорусским заводам? Белнефтехим настаивает на более оперативном решении вопроса.



