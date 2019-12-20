Минск и Москва заинтересованы в разработке единого порядка доступа на рынки продовольствия

Союзникам нужен понятный и прозрачный механизм, который бы исключил необоснованные закрытия предприятий - такое поручение дано на высшем уровне.

Как рассказал нашему телеканалу вице-премьер Владимир Дворник, к этой работе профильные министерства Беларуси и России уже приступили. Барьеры во взаимной торговле - камень преткновения и в реализации единой аграрной политики. Но нахождение консенсуса в вопросе доступа молока и мяса на российский рынок поможет партнерам максимально сблизить позиции.

Сколько белорусских предприятий остаются в стоп-листе Россельхознадзора? Насколько согласованы союзные позиции в общей аграрной политике? И когда Минск и Москва подпишут балансы поставок продовольствия? Об этом вице-премьер Владимир Дворник расскажет в "Главном эфире" в это воскресенье.



