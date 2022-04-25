Минск и Ташкент определяют направления и перспективы развития двусторонних отношений

Начался рабочий визит премьер-министра Беларуси в Узбекистан с посещения мемориального комплекса "Парк Победы" и возложения венка в память погибших в Великой Отечественной войне. Роман Головченко оставил запись в Книге почетных гостей. Сегодня официальные переговорына уровне премьер-министров и с руководством страны, в плане - бизнес-форумы, промышленная выставка и обсуждение сборочных производств. Из Минска в Ташкент прилетела солидная белорусская делегация. У каждого свой пакет предложений. Найти партнеров в фармацевтике, машиностроении и строительстве - среди общих интересов.