День больших переговоров и весомых контрактов. Минск и Ташкент расширяют дорожную карту договоренностей на пути к рекордным показателям товарооборота. На полную перезагрузку экономических связей ушло всего два года. Узбекистан для Беларуси - стратегический партнер в Центральной Азии. Перспективная площадка для продвижения и товаров, и технологий. Знают и любят продукцию восточного партнера и в нашей стране. Яркий пример - выставка "Сделано в Узбекистане". С ее экспозицией сегодня тоже ознакомились лидеры двух стран.



Задел для нынешнего не просто шага, а экономического рывка был сделан еще в Ташкенте во время официального визита Александра Лукашенко. Тот переговорный марафон длиною в 10 часов лидер Узбекистана сегодня назвал историческим. И действительно, за короткий срок изменилось многое. Сегодня идет речь о кооперации на уровне регионов, создании целого промышленного комплекса по выпуску белорусской техники. И останавливаться не намерены. Планка торговли, как и перспективы, очень высоки.



Взять такой уровень, конечно, непросто. Здесь мало "просто бизнеса" - важно доверие. Да, в качестве президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Минске впервые. Но политики знают друг друга хорошо. А значит - договариваться проще. Во Дворце Независимости подписан широкий пакет документов.



В общем, непростая задача и перед исполнителями договоренностей, и перед журналистами. Атмосфера большой встречи для большого будущего двух стран - в репортаже Илоны Красутской.



Новый этап в отношениях Беларусь и Узбекистан открыли почти год назад во время визита Александра Лукашенко в Ташкент. Наша съемочная группа тогда освещала это событие, тем интереснее журналистам проследить динамику, какого прогресса достигли за этот период. Тогда главы государств несколько дней вели переговоры нон-стоп до позднего вечера (мы это тоже прекрасно помним), чтобы получить тот самый эффект во многих сферах сотрудничества.



А это красноречивый факт, на каком уровне сейчас находятся отношения между странами. Еще до официальных переговоров накануне политики провели неформальные (своего коллегу Александр Лукашенко встречал в резиденции "Заславль"). А сюда Глава государства приглашает только самых близких и уважаемых гостей.



Вот и сегодня - как только к Дворцу Независимости подъехал кортеж, камеры фиксируют настроение встречи. В Минске хоть и не Ташкент, заметно похолодало, но вот по опыту предыдущей встречи, да и анонс повестки от пресс-служб лидеров дал понять: переговорный день будет жарким. Словом, не только Восток славится своим гостеприимством, белорусы тоже умеют встречать!





В Минске в статусе президента Шавкат Мирзиеев впервые

Да это целое событие - ранее в Беларуси с официальным визитом высшее руководство Узбекистана не бывало. Такой исторический момент должен быть запечатлен!



Конечно, это сразу бросается в глаза: не только как политик, да и просто - человек Шавкат Мирзиеев импонирует белорусскому лидеру. Именно во многом дружба глав государств, доверие, что называется, и поспособствовали результативности. Лидеры помнят уговор: если решили перезагрузить отношения, то никакой раскачки. Действительно, по-мужски - сдержать слово! Обычно на переговорах в узком составе любые политики стараются кратко расставить акценты и уже без камер (более подробно) обсуждают детали сотрудничества. Но сегодня все было не по протоколу. Президенты словно не могли наговориться, хотели наверстать упущенное за время затишья в контактах.



Пока оба лидера почти 2 часа общались в присутствии нескольких министров, остальные участники делегаций тоже не теряли время, налаживали контакты. Большинство из них в преддверии старта переговоров охотно соглашались на интервью. Тем более, есть поводы для громких заявлений.



Последние приготовления в зале переговоров - на столах минский квас "Лето" (по иронии, август об этом совсем забыл). Но вот зарубежные гости приехали оттуда, где сейчас +40! Утолять жажду для них - привычка. А что касается аппетита в отношении совместных проектов - замах серьезный! По тенденции последних встреч, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев в привычно приподнятом настроении продолжают полноформатное общение. Да, за последние пару лет товарооборот вырос вдвое, и в этом году цифра показывает стремительный рост. Только ориентир - как минимум миллиард долларов. В этом плане тот самый путеводитель - дорожная карта сотрудничества. Ее сверстали с подачи лидеров, утвердили правительства. Отражены 155 поручений президентов: от промышленных проектов, взаимных поставок продукции до общих направлений сотрудничества, в том числе обмена опытом, проектов в образовании, выставок. Но лидеры встретились, чтобы не только говорить о достижениях, но открыто и о проблемных вопросах. Ведь пока не все предложения, о которых год назад договорились в Ташкенте, удалось воплотить.

Кстати, завести двигатель кооперации с новой силой было одним из первых решений президентов. В Узбекистане на данный момент работают несколько совместных сборочных предприятий по производству дорожно-строительной, сельхоз-, спецтехники. Учитывая огромные запасы золота, объемы добычи природного газа, развитие цветной и черной металлургии, планы по строительству железных дорог, Узбекистану просто необходима техника. Ставку сделали на белорусских партнеров.

В планах - расширить свое присутствие в Узбекистане и у Минского автомобильного завода

Наша страна поможет усилить не только промышленный сектор Узбекистана, но и агропромышленный. В Ташкентской области уже создано первое совместное предприятие - молочно-товарный комплекс. Но, конечно, не все пока дается просто.



В числе первоочередных планов - построить завод по переработке молока мощностью 50 тонн в сутки и молочно-товарный комплекс на 1000 голов. Прорабатывается возможность аналогичных проектов и в других регионах Узбекистана.





Фармацевтика - еще одна ниша для взаимодействия



Впереди у Минска и Ташкента и совместные проекты в легкой промышленности. Наш знаменитый обувной холдинг, которому делает рекламу сам белорусский Президент, выбирая отечественную обувь, уже на рынке Узбекистана. Фармацевтика - еще одна ниша для взаимодействия. В Ташкенте с нашей помощью выпускают антисептики и антибиотики, производят медоборудование. Тезисы белорусского лидера поддерживает и коллега. Мирзиеев расставляет схожие приоритеты: сохранить динамику торговли, работать без посредников и выйти на рынки трех стран с совместной продукцией.

Новые власти Узбекистана взяли курс на масштабные преобразования: в госсекторе, экономике, социальной сфере. Большое значение уделяется привлечению инвестиций, в прошлом году страна получила на этом почти 4 миллиарда долларов. В прямом смысле Узбекистан открыт миру, начал зарабатывать на туризме. Сделана ставка и на цифровизацию, в этом плане опыт Беларуси, как мирового первопроходца, несомненно, будет кстати.

По итогам переговоров будет подписано более десяткадокументов

По итогам переговоров стороны подпишут более десятка документов, преимущественно это конкретные соглашения, расширяющие сотрудничество в различных сферах: образовании - теперь дипломы взаимопризнаются, а еще науке, инвестициях, информационных технологиях и на уровне регионов. Подписан документ и между торговыми палатами двух стран о создании делового совета, свою прибавку товарообороту будет проще сделать и бизнесу.





Еще один значимый документ - совместное заявление президентов. В нем подробно отражены все проекты, которые в ближайшее время предстоит осуществить странам.

Подробностей от президентов ждали журналисты. О чем же на протяжении нескольких часов говорили без камер, резюмируя итоги визита своего коллеги, белорусский лидер был очень откровенен.

Щедры главы государств были сегодня не только на заявления, но и внимание друг к другу. Накануне во время неформальной встречи политики уже успели обменяться подарками и такую добрую традицию продолжили и сегодня. От белорусского лидера - книга "Одна победа для всех". Беларусь и Узбекистан в годы Великой Отечественной войны вместе сражались за мир. И теперь в спокойное время - это просто наш долг перед прошлыми поколениями - его сберечь. Еще одна книга - о символе нашего суверенитета - Дворце Независимости. В подарок и копия национальной реликвии Слуцкого пояса - символично, как трепетно мы относимся к истории. Духовное наследие стало источником вдохновения и для народного художника Узбекистана Акмаля Нура. Картину его авторства "Сад Евы" Шавкат Мирзиеев вручил Александру Лукашенко.

Президенты Беларуси и Узбекистана посадили ель у Дворца Независимости



И это еще одна добрая традиция. Впервые посещая нашу страну, лидеры государств непременно садят ель у Дворца Независимости. Здесь уже появилась целая аллея почетных гостей, рядом таблички - напоминают о географии нашего многовекторного партнерства. Теперь именное деревце есть и у Шавката Мирзиеева.

На этой аллее есть и дерево, которое во время посещения саммита СНГ в 2013 году посадил первый Президент Узбекистана. Несколько лет назад Ислам Каримов ушел из жизни. Но память жива.

Белорусско-узбекские флаги целую неделю напоминали о предстоящем визите Шавката Мирзиеева. Первый форум регионов двух стран, Дни узбекской культуры. В это время в "БелЭкспо" работала масштабная выставка "Сделано в Узбекистане", свою продукцию и разработки показали около сотни предприятий. Экспозицию лидеры тоже захотели увидеть воочию, (тем более она через дорогу от Дворца Независимости). Политики заодно пообщались с коллективами предприятий. Шавкат Мирзиеев лично рассказывает Александру Лукашенко о продукции, которую привезли на выставку около 80 предприятий из Узбекистана. Особый интерес - к легковому автопрому.





Президент Узбекистана сегодня побывал и в Парке высоких технологий

Шавкату Мирзиееву рассказали о новациях нашего цифрового Декрета, показали новые разработки резидентов парка. Это парящие 3Д-голограммы - объемные изображения, которыми можно управлять на расстоянии - такие он уже видел сегодня во Дворце Независимости, а еще лазерные препараты для косметологии и добычи руды, IT-решения для "Умного города", в том числе контроль загрязнения воздуха. С компанией, которая занимается оцифровкой полей, подписано соглашение. Анализ сельхозземель Узбекистана начнется уже в августе.

Какими видятся итоги переговоров, мы спросили у министра иностранных дел Беларуси. Кому как не ему давать беспристрастную оценку - Владимир Макей уже на протяжении 7 лет сопровождает Главу белорусского государства на зарубежных переговорах и в поездках. Понятно, за дипломатическую карьеру были тысячи встреч, и все-таки, как оказалось, главу белорусского МИД еще можно удивить.