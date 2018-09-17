Минск и Ташкент уже на практике приступили к перезагрузке отношений, как ранее договорились лидеры двух стран на встрече в Узбекистане. Официальный визит и успешные переговоры президентов открыли новую страницу нашего сотрудничества и в историческом плане, и в политическом, и, безусловно, экономическом. Сейчас дело за бизнес-кругами и исполнительной властью. В эти дни в Ташкенте продолжается работа масштабной выставки Made in Belarus. Участвуют более 150 крупных отечественных компаний. Сегодня копилка подписанных контрактов пополнилась новыми соглашениями. Диалог белорусских и узбекистанских партнеров продолжится до среды. Что сулит экономике такое сотрудничество, о старте каких проектов можно говорить уже сейчас? Расскажет Вероника Бута.

Официальный визит Главы государства в Узбекистан завершился. Но для большинства руководителей министерств, наших крупнейших предприятий, бизнеса это означает лишь начало активной работы. Страны договорились развивать сотрудничество во всех сферах, создавать совместные предприятия различного профиля (от промышленных до пищевых), открывать сервисные центры и активнее экспортировать товары. Это направления взаимодействия на ближайший год и перспективу.





Визит в Узбекистан уже дал конкретные результаты. Только по итогам двустороннего бизнес-форума заключили более 80 контрактов. 23 соглашения подписаны в рамках выставки Made in Belarus, 14 из них на поставку наших товаров. Итого почти 200 миллионов долларов в сумме. К слову, работать выставка будет вплоть до среды.

Уедут из Ташкента с контрактами и ясными планами на будущее передовые предприятия легкой промышленности. Причем есть договоренности не просто по поставкам наших товаров, но и по совместному их производству. Барановичское хлопчатобумажное объединение вошло в узбекистанский кластер производителей хлопка. Этот вопрос витал в воздухе не один год, его неоднократно поднимали и в Совете Республики. Предприятия разделяет расстояние в 4 тысячи километров: непростая логистика, а значит, и довольно затратная. Плюс Узбекистан в принципе запретил продавать свой хлопок. Найти понимание удалось лишь на прошлой неделе. Проект получил одобрение у высшего руководства обеих республик.

Экономическая выгода от этого проекта существенная. По предварительным подсчетам, с тонны хлопка почти 300 долларов экономии. А ведь именно сырье составляет почти половину себестоимости продукции. Получим примерно плюс 5-6 %, подсчитывая рентабельность, прибавим еще и НДС, добавленная стоимость тоже даст свои преференции.

Во время официального визита Александр Лукашенко поставил задачу каждому участнику делегации - организовать в Узбекистане по хорошему проекту. И приступать к такой работе незамедлительно.

Контролировать эти вопросы Глава государства поручил вице-премьеру Михаилу Русому.

Узбекистан стоит на пороге глобальных изменений. Сегодня это быстрорастущий рынок. Через пару лет, прогнозируют экономисты, он достигнет 20 миллиардов долларов. И завоевать свою долю на нем для Беларуси перспективно и прибыльно.

Желание перезагрузить белорусско-узбекистанские отношения есть у каждой из сторон. Это первое и самое главное. Плюс наши экономики отлично друг друга дополняют. Все это открывает возможности для совместных проектов. В приоритете производственная кооперация в машиностроении, АПК, IT, транспортной и фармацевтической отраслях. В ближайшее время партнеры разработают дорожную карту сотрудничества.

Сенатор проанонсировал - это первый шаг на пути к созданию медицинского кластера. Узбекистан изучил опыт нашей республики и заинтересовался тем оборудованием, которое производится в нашей стране. Обе палаты парламента активно работают по ряду и других направлений.

К концу года выйти на конкретные результаты планирует МТЗ. Завод планирует открыть в Узбекистане сборочное производство гусеничной и садовой техники. На новом предприятии, которое условились разместить в Каракалпакии, будут выпускать около 200 сельхозмашин в год. МТЗ уже имеет опыт подобного сотрудничества в этой стране: сборочное производство белорусских тракторов успешно функционирует в Ташкенте.

Анализируя итоги прошедших в Узбекистане переговоров, эксперты называют еще одно важное направление сотрудничества, в большей степени социальное.