Минск и турецкий город Газиантеп будут активно развивать сотрудничество

Товарооборот между городами с начала года увеличился более чем на четверть. Чтобы найти новые точки взаимодействия, делегация из турецкого города приехала с визитом в столицу. Одной из первых остановок стал Минский тракторный завод. Южный регион Турции - аграрный, поэтому местные предприятия заинтересованы в качественной сельхозтехнике. Представители руководства Газиантепа познакомились с производственным процессом и продукцией МТЗ.

Кроме того, турецкую сторону интересует опыт Минска в развитии городского водоснабжения и транспортной инфраструктуры. В частности, строительство метрополитена. А также - работа в сфере охраны окружающей среды. Еще один важный аспект - развитие торговли. Беларусь и Турция намерены презентовать свои товары на совместных выставках.