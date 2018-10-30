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Минск и турецкий город Газиантеп будут активно развивать сотрудничество
Товарооборот между городами с начала года увеличился более чем на четверть. Чтобы найти новые точки взаимодействия, делегация из турецкого города приехала с визитом в столицу. Одной из первых остановок стал Минский тракторный завод. Южный регион Турции - аграрный, поэтому местные предприятия заинтересованы в качественной сельхозтехнике. Представители руководства Газиантепа познакомились с производственным процессом и продукцией МТЗ.
Кроме того, турецкую сторону интересует опыт Минска в развитии городского водоснабжения и транспортной инфраструктуры. В частности, строительство метрополитена. А также - работа в сфере охраны окружающей среды. Еще один важный аспект - развитие торговли. Беларусь и Турция намерены презентовать свои товары на совместных выставках.
Напомним, в конце сентября во время гастрономического фестиваля Минск и Газиантеп подписали соглашение о побратимских связях. Кстати, приобщиться к кулинарной культуре можно будет и в Минске: гастрономический фестиваль планируют привезти в белорусскую столицу.
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