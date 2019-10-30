3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минск и Вена нацелены на укрепление двусторонних отношений
Двусторонние отношения Минска и Вены демонстрируют заметную динамику. Развитие контактов по линии двух стран сегодня обсудили в белорусском парламенте на встрече спикера Палаты представителей с главой дипмисии Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. Встреча прошла в преддверии визита белорусского лидера в эту страну. Он откроет новую страницу в отношениях двух государств, отметил Владимир Андрейченко. В последние годы между странами поддерживается активный политический диалог. К тому же, Австрия - крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Минск заинтересован в приходе австрийского бизнеса. Законодатели и впредь будут работать над созданием комфортных условий для инвесторов. Важно укреплять и межпарламентские связи.
Беларусь высоко ценит сотрудничество с Австрией не только в экономической или гуманитарной сферах, но и в вопросах безопасности. Вена всегда призывала выстраивать мосты между Востоком и Западом. Эта позиция также близка и Минску.
Президент
Все
Александр Лукашенко в речи на конференции безопасности затронул каждый аспект геополитической турбу
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов