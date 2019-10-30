Минск и Вена нацелены на укрепление двусторонних отношений

Двусторонние отношения Минска и Вены демонстрируют заметную динамику. Развитие контактов по линии двух стран сегодня обсудили в белорусском парламенте на встрече спикера Палаты представителей с главой дипмисии Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. Встреча прошла в преддверии визита белорусского лидера в эту страну. Он откроет новую страницу в отношениях двух государств, отметил Владимир Андрейченко. В последние годы между странами поддерживается активный политический диалог. К тому же, Австрия - крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Минск заинтересован в приходе австрийского бизнеса. Законодатели и впредь будут работать над созданием комфортных условий для инвесторов. Важно укреплять и межпарламентские связи.

