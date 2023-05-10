А сейчас поговорим о братской дружбе с акцентом на экономику. Минск и Вологда сообща преодолевают санкции. Расскажем о трудностях и успехах на этом пути, побываем в регионе, где родился союзный трактор, трудятся наши самые большие машины. А еще покажем колорит края. Все это в нашей постоянной рубрике.

Регион резных палисадов и воздушного кружева. Лесная сказка России. Край, который прославили наши "Песняры". Родина Деда Мороза, наконец. Все это Вологодская область, до которой, по меркам союзного регионального партнерства, рукой подать. Так что Вологда для нас в прямом смысле ближе некуда.



Отсюда родом самая известная союзная машина - российский "Беларус". Несколько лет назад Череповецкий литейно-механический завод и Минский тракторный ударили по рукам и стали выпускать знаменитую белорусскую технику. Так и окрестили союзный трактор. Говорят, в России он такой один.



Модель, к слову, самая массовая на общем рынке. Читай, самая нужная. Так что вопрос, а это купят, даже не стоял. Компетенций по выпуску малых тракторов в России не было. Так что эту часть партнерства Беларусь взяла на себя. Наши узлы и агрегаты дополнили российскими, организовали площадку. В итоге получили свою машину, загрузку своих мощностей и главное - людей. И если спросить, а что бы было, не появись союзный трактор? Директор уверен: свято место пусто не бывает. Так что трактор точно был бы. Но точно не свой.



Этот трактор - это танк на фронте борьбы с импортом. Здесь металл как минимум трех комбинатов российских, шины алтайские, резина - рос-бел. Этот один трактор дает работу 76 предприятиям Беларуси и 112 России. И если здесь стоял бы другой - немецкий или китайский - это не только потеря работы в Беларуси и России, это потеря работы на большом количестве предприятий и России, и Беларуси. Владимир Боглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода



Директор не скроет: скептиков, желающих лишь покупать заграничное и ничего не создавать, всегда хватало. Но их время, похоже, ушло. Союзная машина случилась очень вовремя. И убедила всех и каждого: есть и смысл, и возможности развивать свое.



Когда все начиналось, лет 5-7 назад, на самом деле такого понимания не было. Мы считали, что продадим нефть и газ и купим любой самый замечательный трактор за рубежом. Неважно, в Китае или в Европе. И были мысли, что нет необходимости поддерживать производство союзного трактора. Это мы сейчас понимаем, как важно иметь технологический суверенитет и компетенции, которые необходимы нашему Союзному государству.

Хотите знать, как закалялась сталь? Вам сюда. Зрелище завораживает.

Все это вотчина череповецкой "Северстали". Самый большой актив компании - местный металлургический комбинат. Один из крупнейших в мировом масштабе. Раскаленный металл будто парит, озаряя цеха завода. Держит курс и в Беларусь.



Продукция поставляется клиентам Беларуси, в том числе предприятиям строительной отрасли и машиностроения. Также поставляем продукцию с особыми характеристиками. В текущей ситуации, когда белорусские компании решают сложные задачи по импортозамещению, это очень важно. Любовь Киселева, менеджер по продажам в РБПАО "Северсталь"



Экономику двигают большие проекты. Рост жилищных строек, ремонт мостов, сельхозмашины на замену импорту - а значит, нужно больше поставок хороших и разных. Масштабы "Северстали" позволяют удовлетворить любой белорусский спрос.



А здесь, по сути, все, что остается от выплавки стали. Впрочем, отход еще послужит - строители-дорожники возьмут его в оборот. Наши большие машины доставят груз до точки назначения. БелАЗ на этих площадках колесит нон-стоп. На "Северстали" и не вспомнят уже, когда сюда приехали первые машины. До сих пор они первые помощники.



Это наиболее загруженный участок, наиболее тяжелый в перевозке. Поэтому в данных условиях у нас работают только БелАЗы. Замены им сегодня нет. Александр Придеин, начальник автоколонны №6 ПАО "Северсталь"



Как и нашим союзным связям, скажет губернатор. Мол, мы и так были близки. Но то ли дело сегодня, когда сближение стало вообще запредельным. Спасибо, санкции. Самый очевидный пример - закупка техники. В прошлом - европейской, сегодня – белорусской. И здесь никто не скажет о санкционной безысходности.



Если бы белорусская продукция была неконкурентоспособна на нашем рынке, никто бы не заинтересовался столь существенным увеличением объемов. Есть аналоги, но качество, конкурентоспособность, логистика. Работает? Работает! Мы теперь переориентировались на рынки Беларуси, у нас нет других вариантов. Мы будем только вместе.