Минск-Красноярск: 4 тыс. километров - это по меркам бизнеса не расстояние

Как на данный момент обстоят дела в сотрудничестве нашей страны с регионами, с которыми Президент сегодня поручил нарастить взаимодействие, рассмотрим на примере города- миллионника Красноярска. Беларусь постепенно закрепляется в этом регионе. Товарооборот за прошлый год - 200 млн долларов. Но возможности-то куда шире! Доминирует машино-строительная торговля: от тракторов до самосвалов. Разрезы Красноярска и жодинские БелАЗы хорошо знают друг друга. По прямой, без пересадок, пока не летаем, а путь со стыковкой через Москву занимает не меньше 10 часов. Но бизнес уверен: Минск и Красноярск - "Ближе некуда".

Одна из самых длинных и полноводных рек мира и России, Енисей, что означает "большая вода". Ее берега - это Республика Тыва, Хакасия и Красноярский край. Сам город Красноярск расположен на двух берегах Енисея. Город, в котором количество заводов не счесть. Причем многие - это наследие большой страны. Промышленностью сильна и Беларусь. Так что Красноярск по духу нам. Ближе некуда.

Кажется, что движение по мосту через Енисей бесконечно. Город-миллионник Восточной Сибири живет в своем ритме. Начало ведет с 17-го века. Когда-то до него добраться было не просто, но в 2019-м построили Сибирскую железную дорогу. А после и авиаполеты. Сегодня Красноярск - это крупный транспортный узел. И мы, конечно, готовы встроиться в эти потоки. Да и на берегах Енисея закрепились надолго.

Игорь Луговых, управляющий директор ООО "Красноярск БелАЗ-Сервис": Работаем больше 12 лет. Охватываем 3 региона - это Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва. Обслуживаем всю карьерную технику БелАЗ, поставку запасных частей осуществляем и сервис. Ориентировочно у нас в крае около 600 единиц. Это до сегодняшнего всплеска в нынешней ситуации, было около 600 единиц, в Хакасии было около 300 единиц, общее количество, то есть парк, довольно внушительный.

"Красноярск БелАЗ-Сервис", здесь современное оборудование, станки и инструменты. Восстанавливают и ставят на колеса даже отработавшие на все 100 % самосвалы. И они вновь готовы покорять карьеры. Нашим большегрузам здесь равных точно нет.

Техника работает в очень экстремальных условиях, в разрезах, где температура до минус 50 градусов доходит. В целом техника соответствует цена/качество, соответствует тому уровню, какие требования предъявляются, чтобы они могли эксплуатировать ее. Морозы, бездорожье и обильные снегопады не страшны и нашему совместному детищу - снегоуборочной машине. Белорусское прицепное оборудование и российский "Урал". Все собирается в Красноярске на площадке "Карьерных машины". Александр Карпека, замдиректора по ремонту и сервису ООО "Красноярск БелАЗ-Сервис"

Павел Пестриков, председатель Совета директоров ООО "Карьерные машины": Все это удешевляет транспортные расходы, это ресурс автомобиля сохраняет, в Красноярске все это собирается и уже производится готовая машина. В основном эти машины используются в Сибири, на востоке. Александр Карпека, замдиректора по ремонту и сервису ООО "Красноярск БелАЗ-Сервис"

В Сибирские края предприятие как дилер продает и другую белорусскую технику. За прошлый год тракторов привезли не меньше 170, а в этом плюс еще 50. Без таких машин здесь и не мыслят о развитии АПК, они у фермеров на хорошем счету.

Очень сильно здесь работает БЕЛАЗ, работает МТЗ. Мы вместе работаем с Минпромом, Гомсельмашем, предприятием "Амкодор". Александр Позняк, руководитель Красноярского отделения Посольства Беларуси в России, советник

А еще мы не прочь привезти и больше своей пассажирской техники. Кстати, Красноярск вошел в число десяти пилотных участников федерального проекта России по комплексной модернизации электротранспорта. Чем не повод пристальней взглянуть на белорусские электробусы, автобусы, троллейбусы и трамваи. Трамвайной системе города в 2023-м - 65. А еще обновление домов - это не только капитальный и косметический ремонт, но и замена лифтов. С могилевским предприятием "Строй-Енисей" подписал соглашение. Выгодность проекта просчитана на годы вперед.