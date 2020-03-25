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Минск - Пекин: устойчивое сотрудничество
Устойчивость и эффективность внешних связей Беларуси и Китая в политике, дипломатии и главное - экономике.Об этом накануне говорили во Дворце Независимости Александр Лукашенко и посол КНР в Минске. Оба государства намерены нарастить торговое сотрудничество, даже несмотря на нелегкую мировую повестку. Белорусский лидер подробно остановился на тех проектах, которые сегодня успешно переживают вирусный стресс-тест на прочность.
Отметим, товарооборот Минска и Пекина сейчас составляет чуть более четырех с половиной миллиардов долларов. За предыдущий год он показал рост в 22 процента. Экспорт 700 миллионов, что тоже выше на 32 пункта. Активно инвестирует Поднебесная и в нашу землю - прямых вложений на 141 миллион долларов. Флагман общих планов - индустриальный парк «Великий камень». Там уже зарегистрировано 59 резидентов. Последнее пополнение, к слову, было пять дней назад.
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