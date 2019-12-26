Минск подводит социально-экономические итоги 2019 года

Столица подводит социально-экономические итоги года. Среди основных пунктов роста промышленность и торговля. Строительная сфера должна добавить около семисот тысяч квадратных метров жилья. В две тысячи девятнадцатом было создано более двадцати одной тысячи рабочих мест, при этом 40 процентов из них на новых производствах.

