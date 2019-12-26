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Минск подводит социально-экономические итоги 2019 года

Столица подводит социально-экономические итоги года. Среди основных пунктов роста промышленность и торговля. Строительная сфера должна добавить около семисот тысяч квадратных метров жилья. В две тысячи девятнадцатом было создано более двадцати одной тысячи рабочих мест, при этом 40 процентов из них на новых производствах.

В целом экспорт товаров и услуг превысил 25 миллиардов рублей

Свои позиции белорусская столица укрепила и за счет новых экспортных региональных направлений. Ключевые из них Китай и Россия.

В инвестпрограмме Минска на следующий год почти четыреста объектов, среди которых третья линия метро. За бюджетные средства возведут несколько поликлиник, детских садов и пожарных депо.

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