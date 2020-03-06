Минск посетили деловые миссии из Казахстана и Великобритании

На неделе Минск встречал торговую миссию из Казахстана. В составе бизнес разной специализации - от производителей продуктов питания до разработчиков новейших образцов машиностроения. Главная цель — нарастить экспорт в нашу страну.

Схожая миссия и у деловых кругов Британии, которые в эти дни также находятся с визитом в столице. Белорусскому бизнесу есть что предложить коллегам и в Европе, и Азии.

О новых проектах с партнером по ЕАЭС и нетуманных перспективах сотрудничества с Туманным Альбионом -

Антон Малюта.

Казахстан готов продавать нефть Беларуси. Это самое громкое заявление в рамках двустороннего бизнес-форума. Главные условия - уплата экспортной пошлины, а также производство и потребление готового продукта только внутри страны, без реэкспорта. Как только будет согласован механизм гарантирования, договор о поставках будет подписан. В том числе за счет них Казахстан намерен нарастить экспорт в нашу страну. Однако главный акцент на промышленной кооперации. В Казахстане 256 компаний с белорусским участием и семь действующих сборочных производств отечественной техники.





Предварительнаясумма контрактов -200 миллионов долларов

Предварительную сумму контрактов, подписанных на двухстороннем бизнес-форуме, стороны оценивают в 200 миллионов долларов. Сумма солидная. Товарооборот Беларуси и Казахстана должен превысить миллиард долларов уже в этом году. Потенциал в логистике, деревообработке, нефтехимии и производстве продуктов питания. А вот внедрение инноваций в промышленность, в том числе автомобильную - один из акцентов в сотрудничестве с Великобританией. Осенью в Ноттингем отправился первый белорусский электробус с правым рулем. А скоро в Туманном Альбионе появится и сборочное производство нашего высокотехнологичного транспорта. Сделка с Белкоммунмашем предусматривает еще и открытие в индустриальном парке "Великий камень" нового центра электротехнологий. Визит британского бизнеса в Беларусь направлен на развитие новых совместных проектов.





Великобритания - один из крупнейших европейских партнеров Беларуси