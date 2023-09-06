Минск предложит площадки для бизнеса и все условия для его реализации

Кроме технопарка на "Мотовело", это строительство еще двух площадок, двух технопарков. Мы рассматриваем в первую очередь на улице Центральной. А еще один проект мы совместно с Минпромом рассматриваем на территории завода автоматических линий. Мы обеспечиваем площадями и всеми коммуникациями. Это позволяет инвесторам приходить и фактически устанавливать оборудование и реализовывать продукцию.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома