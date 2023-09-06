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Минск предложит площадки для бизнеса и все условия для его реализации

Столица готова рассмотреть инициативы инвесторов и предложить все условия для их реализации, в том числе и новые площадки для бизнеса.

Об этом заявил мэр Минска на пресс-конференции, посвященной Дню города (напомним, праздник отметим в эти выходные). По словам Владимира Кухарева, одной из перспективных локаций станет технопарк. Его строят на месте завода "Мотовело". Там разместят высокотехнологичные производства. Кроме того, в городских промышленных зонах есть возможность развивать другие технопарки со своей спецификой.

Кроме технопарка на "Мотовело", это строительство еще двух площадок, двух технопарков. Мы рассматриваем в первую очередь на улице Центральной. А еще один проект мы совместно с Минпромом рассматриваем на территории завода автоматических линий. Мы обеспечиваем площадями и всеми коммуникациями. Это позволяет инвесторам приходить и фактически устанавливать оборудование и реализовывать продукцию.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Среди исторически значимых и брендовых объектов Минска, которые сейчас на реконструкции,стадион "Трактор", а также кинотеатр "Победа". В последнем, кстати, будет две зала, обновленный стиль, а главное - больше мест для зрителей.

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