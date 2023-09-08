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Минск представил новую схему расчетов по своим евробондам
Беларусь готова платить по своим еврооблигациям через иностранные депозитарии, например, российские. Но выплаты положены только дружественным инвесторам, которые купили бумаги до установления механизма прямых выплат по ним. Об этом гласит постановление Совмина и Нацбанка.
Выплаты будут проводиться только в белорусских рублях и в адрес тех инвесторов, которые купили ценные бумаги до 6 сентября прошлого года. Также условие получения выплат - это обеспечение перевода еврооблигаций на счет Министерства финансов.
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