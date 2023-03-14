ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Минск принимает деловой форум Беларуси и Нижегородской области России "День поставщика"

Беларусь и Нижегородская область наращивают сотрудничество. Сегодня в Минске начался двусторонний деловой форум "День поставщика".

Он проводится в продолжение контактов и договоренностей, достигнутых во время визита в этот российский регион белорусской правительственной делегации. Интерес у сторон есть по многим направлениям. Сейчас в Нижегородскую область из Беларуси экспортируются машины, оборудование, дорожная, коммунальная и сельхозтехника, электротранспорт и продукты питания. Задача - взять планку товарооборота в миллиард долларов. Это можно сделать в том числе за счет более тесной промышленной кооперации с акцентом на импортозамещение.

К слову, в начале марта Минск и Нижний Новгород связал прямой авиарейс. Он выполняется дважды в неделю.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все