Минск принимает деловой форум Беларуси и Нижегородской области России "День поставщика"

Он проводится в продолжение контактов и договоренностей, достигнутых во время визита в этот российский регион белорусской правительственной делегации. Интерес у сторон есть по многим направлениям. Сейчас в Нижегородскую область из Беларуси экспортируются машины, оборудование, дорожная, коммунальная и сельхозтехника, электротранспорт и продукты питания. Задача - взять планку товарооборота в миллиард долларов. Это можно сделать в том числе за счет более тесной промышленной кооперации с акцентом на импортозамещение.