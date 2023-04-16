Минск - Санкт-Петербург: укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости

Сотрудничество с российскими регионами сегодня - это укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости. Побережье Финского залива и устье Невы - Санкт-Петербург - город белорусской техники: от автобусов и троллейбусов до коммунальных машин. Только за прошлый год большой автопарк пополнился почти на 3 тысячи белорусских агрегатов. И сегодня уже обсуждается новая линейка оборудования, комплектующих, да и покупка электробусов и трамваев. Мы открываем в городе на Неве генконсульство вместо отделения посольства, тем самым подтверждая готовность работать активно и с прицелом на завтра.

На неделе в Минске с рабочим визитом ждут губернатора Санкт-Петербурга и подписания новых соглашений. Эксклюзивное интервью с Александром Бегловым смотрите на "Беларусь 1" в четверг после "Панорамы". А в преддверии наша съемочная группа съездила на северо-запад России и поговорила с теми, кто на деле знает, кооперация - это выгодно.





Белорусский "Кировец" - настоящий пример белорусско-российской кооперации. Огромные шины и не только поставляют из Беларуси. Всего мы насчитали примерно 40 деталей от карданного вала, кондиционера до мелких деталей. Но больше всего гордятся нашими решениями по стеклянной кабине. Пытались многие, получилось у белорусов.

Начальник главного логистического центра АО "Петербургский тракторный завод" Игорь Ходак говорит, что когда стекла прямые и есть стойки, то многое не попадает в поле зрение водителя и неудобно работать. С изогнутыми стеклами замечательный обзор.

Сотрудничеству уже не один десяток лет. И оно после перекрытия поставок комплектующих извне не остановило конвейеры на тракторном заводе Санкт-Петербурга. На рынке Союзного государства двум тракторным гигантам не тесно. Если МТЗ это больше компактные машины, то "Кировцы" - сплошь тяжеловесы.

Многие белорусские предприятия, которые сегодня поставляют для нас, тоже берут сырье или ряд элементов, компонентов с российских заводов. Поэтому это сложный технологический процесс взаимной кооперации, который надо обязательно сохранять, укреплять и развивать. Только так мы добьемся жестких, четких, уверенных позиций в области технологического суверенитета. Сергей Серебряков, директор АО "Петербургский тракторный завод"

Год назад два тракторные из Минска и Питера, а также Гомсельмаш учредили Союз промышленников, для того, чтобы сегодня создавать то, что нужно будет завтра. Тем более интерес друг к другу колоссальный, который подпитывают и теплые человеческие отношения, и бизнес расчет. Торговля бьет рекорды. За прошлый год мы продали товаров на полтора миллиарда долларов. Это наполовину больше, чем годом ранее.

Мы развиваем сотрудничество по всем намеченным направлениям, выполняем поручение наших президентов. Кроме роста поставок продовольствия, Петербург увеличил закупки техники. Я могу назвать цифры. Петербург приобрел за прошлый год 2 800 единиц у белорусских производителей, большой объем. И Петербург заинтересован в размещении ремонтно-восстановительных производств для закупленной белорусской техники. Потому что сейчас покупаем много техники, и чтобы сервисное обслуживание было, чтобы это уже была такая постоянная работа, чтобы не искали других поставщиков, а уже работали непосредственно с нашими товарищами. Прежде всего, хотел бы отметить, что, конечно, очень хорошие поставки по тракторам и навесному оборудованию, и не просто сервисные центры с поставкой белорусских запчастей, а, хочу подчеркнуть, полноценные локализованные производства. И общая задача - укрепить технологический суверенитет как России, так и Республики Беларусь. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Вообще многие новинки своей техники мы тестируем на улицах Санкт-Петербурга в изменчивом климате, а после, если нужно, учитывают пожелания и дорабатывают. Сейчас здесь все больше становится наших низкопольных автобусов, даже есть целый монопарк МАЗов и троллейбусов с автономным ходом. В планах - электробусы. А вот эти компактные тракторы отлично вписались в питерские дворы. Что-то из навесного оборудования еще дорабатывают.





Вы предложили нашим производителям уже под специфику Санкт-Петербурга в первом случае - импортозаместить австрийскую модель погрузчика, а во втором случае - вообще разработать дизайн нового трактора. В рамках Вашего визита, может, какую-то инсайдерскую информацию раскрываю, но во время визита на МТЗ они вам такую модель "Ленинградец" уже представят. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Новые проекты готовятся и в фарминдустрии. Долгосрочное сотрудничество с компанией "Биокад" подписано в прошлом году во время визита делегации белорусского правительства. И она уже в деле. К нам поставляют ряд современных лекарств, проводятся клинические исследования.

На данный момент на территории Республики Беларусь зарегистрировано уже 11 препаратов. Они закупаются в рамках государственных контрактов между нашей компанией и правительством, и соответственно, Республикой Беларусь. Это такие самые востребованные, самые необходимые препараты для пациентов с онкологическими заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями, также в рамках реализации этой программы разрабатывается программа по борьбе с меланомой. Дмитрий Сивокоз, гендиректор биотехнологической компании "BIOCAD”

А Питер готов локализовать у себя производство 13 наших непатентованных наименований лекарств, которых в России попросту нет. Свободные ниши есть и на рынке продуктов, хотя, казалось бы, столько поставок. Но спрос уж точно не падает. Стоит подумать и про открытие первого ресторана белорусской кухни.

Петербург стал главным проводником белорусских продуктов в России. По итогам первого бизнес-форума Беларусь - Санкт-Петербург в 2022 году были достигнуты договоренности о четырехкратным увеличении поставок продовольствия - это до 5 млрд руб. Сейчас, как уже сказал, подписано контрактов по поставкам продовольствия в объеме боли 14,5 млрд руб. Это большая сумма. За два года рост почти в 10 раз.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беларусь и Санкт-Петербург вместе продвигают и передовые инженерные школы, да и вместе занимаются разработками, начиная с университета. В электротехническом учатся 400 студентов из Беларуси. В топе большого интереса IT специальность и приборостроение. И здесь важно, чтобы теория не отставала от практики, а лучше шла в ногу.

Стараемся всем нашим студентам предоставить реальные места практики на предприятиях, если не на предприятии, то в наших лабораториях в университете, дать им все знания, которые пригодятся в дальнейшей их работе. Сергей Галунин, проректор по учебной работе СпбГЭТУ "ЛЭТИ"

С гомельским госуниверситетом совместно исследуют и сверхвысокочастотные устройства, которые используются в телекоммуникациях и электроэнергетике. И не только это. Планов-то развития двусторонних отношений куда больше. И не только учебных.

19 - 25 апреля состоятся Дни Санкт-Петербурга в Минске. Мы готовим большую делегацию и, безусловно, конечно, подпишем ряд дополнительных соглашений на уровне комитетов, министерств. Сейчас готовится большая хорошая программа. Поэтому я уверен, что это придаст еще новый импульс для развития наших двухсторонних взаимоотношений. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга