3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минск строит планы на 2020 год: в инвестпрограмме 400 объектов
В столичной инвестпрограмме, которую накануне приняли в мэрии, 400 объектов. Среди них такие масштабные проекты, как строительство третьей линии метро. За счет бюджета возведут несколько поликлиник, детских садов и пожарных депо. В целом же в Минске планируют возвести порядка 700 тысяч квадратных метров жилья. За год экспорт товаров и услуг превысил 25 миллиардов рублей. Свои позиции мегаполис укрепил и за счет ключевых направлений - Китай, а также Россия.
Особая роль в 2020 году будет и у столичных технопарков. Так, у центрального инновационного кластера Минска появятся новые корпуса для работы резидентов. В планах и создание первого национального детского технопарка.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва