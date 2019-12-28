Минск строит планы на 2020 год: в инвестпрограмме 400 объектов

В столичной инвестпрограмме, которую накануне приняли в мэрии, 400 объектов. Среди них такие масштабные проекты, как строительство третьей линии метро. За счет бюджета возведут несколько поликлиник, детских садов и пожарных депо. В целом же в Минске планируют возвести порядка 700 тысяч квадратных метров жилья. За год экспорт товаров и услуг превысил 25 миллиардов рублей. Свои позиции мегаполис укрепил и за счет ключевых направлений - Китай, а также Россия.



Особая роль в 2020 году будет и у столичных технопарков. Так, у центрального инновационного кластера Минска появятся новые корпуса для работы резидентов. В планах и создание первого национального детского технопарка.



