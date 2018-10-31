Минск на конференцию по безопасности ожидает более 70 высокопоставленных гостей

В масштабном мероприятии в белорусской столице примут участие госдеятели и политики со всей Европы - более 70 высокопоставленных гостей. Это Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, а также Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. В повестке - вопросы экономики, гонка вооружений, локальные конфликты в странах постсоветского пространства. Словом, все, что влияет на мировую архитектуру безопасности.

Раньше в таком формате вопросы безопасности обсуждали в крупных геополитических центрах, например, в Вашингтоне или Пекине. Но в этом году организаторы форума выбрали именно Минск за вклад, который Беларусь вносит в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Участники ожидают качественную и предметную дискуссию.