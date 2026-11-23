Потенциал межрегиональных связей. Делегация Омской области во главе с губернатором находится с визитом в Беларуси. Гости намерены посетить ряд крупных промышленных предприятий. Беларусь входит в число основных торговых партнеров Омской области.

Новый трек более тесного сотрудничества - и с Минской областью. Точный маршрут на заседании Совместной комиссии определяют губернаторы и представители делегации. Стороны подписали соглашение о партнерстве Беларуси и российского региона до 2029 года.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"В Омской области у нас два мультибрендовых торговых центра. Там представлен широкий ассортимент белорусских товаров - от бытовых приборов до сложной сельскохозяйственной техники и агрегатов. Мы сотрудничаем в области агропромышленного комплекса, в спорте, в культуре, в образовании. К примеру, на базе Омского государственного аграрного университета имени Столыпина открыто уже два учебных класса нашей техники МТЗ и Гомсельмаш. Все это конкретные шаги, которые мы делаем навстречу друг другу".

Омск и Минск, кроме прочего, города-побратимы - соглашение было подписано еще в 2023 году. Еще один драйвер для развития, в том числе туристических связей, - это комфортное авиасообщение. Этот вопрос также на повестке: в будущем планируют соединить столицу Беларуси и регион России прямым рейсом.