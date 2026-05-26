Минская область и Шаньдун подписали соглашение о сотрудничестве
Автор:Редакция news.by
Минская область и провинция Шаньдун подписали соглашение о дружественных отношениях. Документ заключен накануне в рамках Международной конференции по развитию сотрудничества с городами-побратимами.
Главная тема переговоров - поставки автокомпонентов в Беларусь и создание совместного производства на площадке "Великого камня".
Отметим, это уже второй китайский регион, с которым Минская область установила побратимские связи: первым была провинция Чунцин.