Минская область и Шаньдун подписали соглашение о сотрудничестве

Минская область и провинция Шаньдун подписали соглашение о дружественных отношениях. Документ заключен накануне в рамках Международной конференции по развитию сотрудничества с городами-побратимами.

Главная тема переговоров - поставки автокомпонентов в Беларусь и создание совместного производства на площадке "Великого камня".

Отметим, это уже второй китайский регион, с которым Минская область установила побратимские связи: первым была провинция Чунцин.

