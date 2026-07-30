Минская область расширяет портфель бизнес-проектов

В Беларуси в дополнение к известной программе "Один район - один проект" есть более гибкие инструменты и направления, в частности, "Технологическая самодостаточность", "Туристический потенциал" и "Региональная инициатива". Это дает местным властям и инвесторам больше правовых, льготных и финансовых возможностей для запуска новых производств.

Рассмотрим один из примеров в Минской области - Керамический завод. Он стал флагманом строительной отрасли страны. Сегодня каждый третий белорусский кирпич - как для внутреннего рынка, так и на экспорт - выпускают именно в Молодечненском районе.

"У нас полностью автоматизированный процесс производства, как кирпича, так и плитки тротуарной. На предприятии работает около 200 человек. 7 дней в неделю предприятие работает, круглые сутки", - рассказал директор керамического завода Олег Мищенко.

Востребованность, высокое качество и широкая линейка продукции - результат постоянной модернизации производственных линий.

Завод активно внедряет "зеленые" технологии. Суммарная мощность собственной солнечной электростанции достигла 360 киловатт. Чистая энергия в производстве снижает затраты и повышает эффективность.

Вадим Мухлядо, замдиректора керамического завода:

"Ведутся работы реализации проекта по введению третьей электрической солнечной станции. Но уже с аккумуляторными емкостями, чтобы мы могли накапливать электроэнергию".

Экономический эффект и оптимизация расходов стали фундаментом для следующего шага. На предприятии успешно реализовали масштабный инвестпроект - запустили абсолютно новую линию по производству вибропрессованной тротуарной плитки и бордюров.

"Вариативность на этом оборудовании очень большая. Здесь можно делать одноцветную, двухцветную, трехцветную плитку. Можно миксовать цвета, можно выбирать параметры, чтобы не ровно цвет шел, можно волнами делать", - поделился оператор пульта управления новой линии керамического завода Максим Язаджи.

Реализовать инвестиционную инициативу на местах стало проще. В помощь - расширение механизмов финансирования и льгот. Так, в 2026 году производственный кейс Минской области пополнился реализацией 177 проектов.

Валентина Осадчик, зампредседателя комитета экономики Миноблисполкома:

"Перечень предусматривает определенный вид проектов. Оригинальная инициатива - это больше производственные проекты, производственные направленности. Туристический потенциал - это туристические проекты. Технологическая самодостаточность - это проекты импортозамещающие, биотехнологии. Проекты более сложные. В Фаниполе построен завод по инновационной переработке непищевого жирового сырья. В Любани расширено производство сычужных сыров с длительными сроками хранения. В Молодечненском районе создано производство по переработке сублимированной аквафабы".

Главный промышленный акцент Смолевичского района - в станкостроение будущего. В списке участников инициативы "Один район - один проект" - предприятие по выпуску сложнейших металлообрабатывающих центров с числовым программным управлением.

Валерий Щурок, директор станкостроительной компании:

"Здесь выполняются все три ключевых условия для стыкостроения. Это температура. Здесь будут стабильные 20 градусов, что, естественно, очень важно для стыкостроения. Металлы могут расширяться и влиять на точность станка. Здесь мы должны дать свою точную и четкую оценку в работе оборудования. Поэтому температура, далее - фундамент, нагрузка здесь 15 тонн на квадратный метр, что, естественно, позволяет нам собирать оборудование для различного уровня сложности и габаритов. И третье - это кран-балки. 16-тонные кран-балки, их по несколько на пролете. Поэтому мы можем погружать, разгружать и заниматься производством того вида оборудования, которое нам только захочется. Ну и какие задачи нам будет ставить рынок".

Производственное пространство завода превышает 6 тыс. кв. м. В месяц здесь выпускают 20 единиц высокотехнологичного оборудования. Это токарные, вертикальные и центры портального типа. Готовая продукция предназначена для глубокой модернизации заводов как внутри нашей страны, так и на всем союзном рынке.